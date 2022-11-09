Мостовой: «Каррера пойдeт туда, где ему заплатят. Он до сих пор нигде не тренирует»

Сказал человек, который САМ НИГДЕ НЕ ТРЕНИРУЕТ ))))
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры о том, что он не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.
«Со словами Карреры можно согласиться. Ничего страшного нет. Это работа тренера. Оттуда убрали — сюда пришeл. Каррера пойдeт туда, где больше заплатят? Каррера пойдeт туда, где вообще заплатят. Он же до сих пор нигде не тренирует.
Запасной вариант — это Россия. Здесь он стал чемпионом. Он здесь ушeл на хорошей ноте, поэтому всегда может вернуться в любую команду. Вопрос: позовeт ли кто-то?» — сказал Мостовой.
- Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
- С итальянцем команда взяла РПЛ.
- Сейчас Каррера без работы.
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