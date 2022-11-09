Малафеев прокомментировал конфликт Чистякова и «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о ситуации защитника Дмитрия Чистякова.

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

«От ошибок никто не застрахован. Я не знаю ни одного футболиста, который бы не ошибался. Со стороны может показаться, что его ошибка была нелепой, но это не так. Даже самые высококлассные игроки не забивают в пустые ворота или мажут пенальти. В обороне цена ошибки очень высока.

Если у Чистякова не будет никаких психологических проблем, то он может дальше спокойно играть за «Зенит». Не знаю, на чeм было основано решение вывести Дмитрия из состава команды.

Надеюсь, это было эмоциональное решение, а не фактическое. Хочется верить, что это решение не перечеркнeт карьеру игрока в «Зените», — сказал Малафеев.

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