Григорян: «Сборная России проведет два никчемных матча, за которых начислят баллы в рейтинг. Это прорыв!»

Экс-тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

«Я поймал себя на мысли, что наша сборная будет играть два матча абсолютно, казалось бы, никчемных, но за эти игры начислят баллы (в рейтинг). Это прорыв. На данный момент это прорыв.

Мы увидели, сколько споров возникло по поводу кандидатов в сборную. Это наши молодые ребята россияне. За последние годы такого близко не было. Ни у кого не возникло в этом ажиотаже негатива, наоборот, позитив.

Мы поняли и осознали, какое количество россиян в кратчайшие сроки начали обоснованно претендовать на место в сборной. А это просто из‑за того, что появился шанс.

Чуть‑чуть иностранцы нам очистили поле, дали возможность, и сразу же россияне начали реализовывать ее. Да, во внутреннем чемпионате, но в этом же огромный позитив», — сказал Григорян.

Сборная России в ноябре проведет 2 матча.

17-го команда сыграет с Таджикистаном, а 20-го – с Узбекистаном.

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