Судья РПЛ стал главой Воронежской областной федерации футбола

Арбитр РПЛ Владимир Москалев избран на пост президента Воронежской областной федерации футбола.
«На отчeтно-выборной конференции Воронежской областной федерации футбола избран новый президент организации – Владимир Москалeв. Он набрал наибольшее количество голосов среди двух кандидатов на этот пост. Срок его полномочий составит четыре года», – написал РФС.
- Владимиру Москалeву 36 лет.
- Помимо работы в Воронежской областной федерации футбола, он исполнительный директор союза федераций футбола «Центр».
- Москалев судит в РПЛ с 2014 года.
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Источник: РФС