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    Лунев назвал сумму, которой ему хватит для комфортной жизни

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев назвал сумму в месяц, которой ему хватит для комфортной жизни.

    — У нас в новостях показывают, что у вас серьезно подорожала коммуналка. Правда?

    — У тех, у кого дома, цены на газ и отопление выросли прилично. Хотя я живу в квартире и мне хозяйка сказала: «Давай-ка, Андрюш, чуть прайс поднимем».

    — А у вас коммуналка включена в арендную плату?

    — Если честно, я так и не понял. Изначально она говорила, что мы сами должны коммуналку оплачивать. Потом вроде договорились, что она будет входить в оплату за квартиру. В итоге я пока ни разу не платил. Возможно, потом мне придет все сразу. Решим в процессе!

    — Какой суммы в месяц тебе достаточно для того, чтобы жить без излишеств?

    — Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то тысяч 150-200 рублей — это нормально. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
    • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12001

      BRO_football 18 минут назад

      Ну и замечательно. Теперь всем футболистам с российским паспортом урезаем зарплату до 200 тысяч рублей в месяц.

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      Рейтинг: +1621

      Psih86 1 час назад

      На самом деле это абсолютно нормальная сумма, даже для РФ. С зп 70-75 руб. у нас в стране с двумя детьми хватает ели - ели.

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      Рейтинг: +29

      F@nat1k > Psih86 13 минут назад

      епта едь в сибирь, тут люди в 4-ом на 30 тысяч жить умудряются, а некоторые и на 25

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      Рейтинг: +16293

      Fusballer 1 час назад

      Скромные запросы.

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