Лунев назвал сумму, которой ему хватит для комфортной жизни

Вратарь «Байера» Андрей Лунев назвал сумму в месяц, которой ему хватит для комфортной жизни.

— У нас в новостях показывают, что у вас серьезно подорожала коммуналка. Правда?

— У тех, у кого дома, цены на газ и отопление выросли прилично. Хотя я живу в квартире и мне хозяйка сказала: «Давай-ка, Андрюш, чуть прайс поднимем».

— А у вас коммуналка включена в арендную плату?

— Если честно, я так и не понял. Изначально она говорила, что мы сами должны коммуналку оплачивать. Потом вроде договорились, что она будет входить в оплату за квартиру. В итоге я пока ни разу не платил. Возможно, потом мне придет все сразу. Решим в процессе!

— Какой суммы в месяц тебе достаточно для того, чтобы жить без излишеств?

— Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то тысяч 150-200 рублей — это нормально. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

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