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  • Бейл: «В будущем Пиняев будет играть за «Манчестер Юнайтед»

Бейл: «В будущем Пиняев будет играть за «Манчестер Юнайтед»

8 ноября 2022, 09:59
1

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался об одноклубнике Сергее Пиняеве.

«Сергей Пиняев – большой молодец! Он может еще больше забивать и отдавать голевых передач. Сергей очень быстрый и против него сложно обороняться. В матче с «Торпедо» он мог бы больше и забить, и отдать.

Пиняев в полном порядке! Думаю, в будущем его ждет очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь.

Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед». Почему нет? В будущем Пиняев мог бы там поиграть», – сказал Бейл.

  • 2 ноября футболисту исполнилось 18 лет.
  • В воскресенье он забил гол и сделал ассист в матче с «Торпедо» (2:0).
  • Пиняев вызван в сборную России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

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Источник: «РБ Спорт»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Крылья Советов Манчестер Юнайтед Пиняев Сергей Бейл Гленн
Комментарии (1)
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F@nat1k
1667904082
ага, ему стукнуло 18. ща попрут клубы, телки, и досвидос.
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