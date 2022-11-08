Бейл: «В будущем Пиняев будет играть за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался об одноклубнике Сергее Пиняеве.

«Сергей Пиняев – большой молодец! Он может еще больше забивать и отдавать голевых передач. Сергей очень быстрый и против него сложно обороняться. В матче с «Торпедо» он мог бы больше и забить, и отдать.

Пиняев в полном порядке! Думаю, в будущем его ждет очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь.

Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед». Почему нет? В будущем Пиняев мог бы там поиграть», – сказал Бейл.

2 ноября футболисту исполнилось 18 лет.

В воскресенье он забил гол и сделал ассист в матче с «Торпедо» (2:0).

Пиняев вызван в сборную России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

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