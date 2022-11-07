Лунев ответил, экономят ли в Германии энергоресурсы

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о жизни немцев в условиях энергетического кризиса.
– Немцы боятся ближайшей зимы?
– Нет. Нормально живут, ходят, пиво пьют.
– Энергию пока не экономят?
– Я особо не замечал. У нас в Леверкузене на маленьком стадионе, где играют женская команда и U-19, даже заменили прожекторы.
Поставили более мощные. Наш тренер вратарей когда увидел, сразу сказал: «Это же сколько энергии на это нужно?! Как в такое время они решили этим заниматься?».
- Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
- С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
- Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.
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Источник: Sport24