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    Отец Чистякова: «Слова Медведева – вообще ни в какие ворота!»

    Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, раскритиковал гендиректора «Зенита» Александра Медведева за слова о его сыне.

    – Что-то слышали о предложении «Ахмата»?

    – А кто об этом сообщил? И на основании чего сделали такой вывод – одной ошибки? А ничего, что Дима играл матч со сломанным носом? Все это решили перечеркнуть из-за одного небольшого косяка?

    С тех пор, как Дима играет – с 13-ти лет, я постоянно ему говорю: «Ты должен выходить на поле, как гладиатор в древнем Риме! Либо ты побеждаешь, либо тебя».

    Слова Медведева: «За «Ахмат» играл, получается» – это вообще ни в какие ворота! Диму, получается, осуждают за то, что он специально подвел матч к такому финалу? Но если команда проиграла – виноваты все. Потому что футбол – командный вид спорта.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: Sport24

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