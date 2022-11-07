Отец Чистякова: «Слова Медведева – вообще ни в какие ворота!»

Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, раскритиковал гендиректора «Зенита» Александра Медведева за слова о его сыне.

– Что-то слышали о предложении «Ахмата»?

– А кто об этом сообщил? И на основании чего сделали такой вывод – одной ошибки? А ничего, что Дима играл матч со сломанным носом? Все это решили перечеркнуть из-за одного небольшого косяка?

С тех пор, как Дима играет – с 13-ти лет, я постоянно ему говорю: «Ты должен выходить на поле, как гладиатор в древнем Риме! Либо ты побеждаешь, либо тебя».

Слова Медведева: «За «Ахмат» играл, получается» – это вообще ни в какие ворота! Диму, получается, осуждают за то, что он специально подвел матч к такому финалу? Но если команда проиграла – виноваты все. Потому что футбол – командный вид спорта.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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