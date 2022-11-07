Радимов предположил, куда перейдет Дзюба

Советник генерального директора «Зенита» Владислав Радимов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы, который покинул «Демирспор».

— Ждать ли Артема в Санкт‑Петербурге?

— Насколько я знаю, нет, потому что там достаточно нападающих. Думаю, что если он куда‑то перейдет, то это будет Москва. Есть «Торпедо». Зависит от денег.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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