Геркус не исключил, что пригласит Дзюбу в «Торпедо»

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который покинул «Демирспор».

«На сегодняшний день мы с Артемом не общались и сейчас не общаемся. Я к нему очень позитивно отношусь, но сказать, что мы с ним не будем общаться, я не могу. Исключать я ничего не могу», – Геркус.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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