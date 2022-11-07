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    Геркус не исключил, что пригласит Дзюбу в «Торпедо»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который покинул «Демирспор».

    «На сегодняшний день мы с Артемом не общались и сейчас не общаемся. Я к нему очень позитивно отношусь, но сказать, что мы с ним не будем общаться, я не могу. Исключать я ничего не могу», – Геркус.

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    Источник: «Матч ТВ»

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