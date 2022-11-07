32 футболиста вошли в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с предварительной заявкой команды на чемпионат мира.

В расширенный состав аргентинцев попали 32 футболиста. В итоговом останутся 26.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»);

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтиэль («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Герман Пеццелла («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), Неуэн Перес («Удинезе»);

Полузащитники: Родриго де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Алехандро Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эсекьель Паласиос («Байер»), Николас Гонсалес («Фиорентина»);

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

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