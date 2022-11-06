«Его карьера закончилась». Быстров – о Дзюбе

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал информацию об уходе Артема Дзюбы из «Адана Демирспор».

Сообщалось, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом.

На 34-летнего форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

«Его карьера закончилась, когда он ушел из «Зенита». Это было и так понятно, что в этом возрасте тяжело играть, тем более на таком уровне, даже в чемпионате Турции. Все-таки незнакомая атмосфера и коллектив, очень тяжело, поэтому все зависит от него.

В принципе, есть клубы российской Премьер-лиги, которые он может усилить и помочь», – сказал Быстров.

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