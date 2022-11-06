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    «Его карьера закончилась». Быстров – о Дзюбе

    Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал информацию об уходе Артема Дзюбы из «Адана Демирспор».

    «Его карьера закончилась, когда он ушел из «Зенита». Это было и так понятно, что в этом возрасте тяжело играть, тем более на таком уровне, даже в чемпионате Турции. Все-таки незнакомая атмосфера и коллектив, очень тяжело, поэтому все зависит от него.

    В принципе, есть клубы российской Премьер-лиги, которые он может усилить и помочь», – сказал Быстров.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2189

      serglider 22 минуты назад

      «Его карьера закончилась, когда он ушел из «Зенита». Это было и так понятно, что в этом возрасте тяжело играть, тем более на таком уровне...
      В принципе, есть клубы российской Премьер-лиги, которые он может усилить и помочь», – сказал Быстров.
      Я фигею от этих эхспертов! "Переобуваются" прямо на ходу... "Карьера закончилась" или "мог бы усилить"? Походу Быстров так и не определился со своим отношением к Дзюбе, как футболеру.

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