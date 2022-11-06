Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Песьякова пожаловалась, что муж не хочет сняться с ней в эротическом видео

    Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова выразила желание сняться с мужем в эротической фотосессии. В социальной сети она привела примеры видео, которые хотела бы сделать.

    Однако Песьякова пожаловалась, что муж сниматься в эротическом видео не хочет.

    «Интересно, когда я рожу мужу третьего ребенка, он согласится со мной такое видео снять? Или как всегда скажет: «Не со мной». А он, противный, знает, что не с ним я не смогу», – написала Песьякова.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    Песьяков: «Никто не ожидал, что «Ростов» в РПЛ будет вторым» 5
    «Надо отдохнуть пару деньков». Песьяков – после упущенной победы над «Факелом»
    Комличенко назвал тройку лучших вратарей РПЛ
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Ziklop 26 минут назад

      пися у неё в голове! он и так слишком часто тебе уступает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6027

      Красногорск_Фан 33 минуты назад

      С такой фамилией можно улетные ролики в стиле догги стайл снимать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +999

      Лфшт 51 минуту назад

      Сережа бросай эту дуру. Выносить личное на публику - поступок конченного существа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23467

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Песьяков охренел: из-за какого-то футбола отказался от такого серьёзного проекта. ))) ( А вообще-то, она выглядит совсем не эротично.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2987

      Ziklop > DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      дешёвой шлюхой смотрится, возможно я старомодный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8120

      vladik12 1 час назад

      Ксения, обратитесь к Дзюбиньо (он как раз освободился). Он любит эротические видео.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      Самайн > vladik12 41 минуту назад

      Своё очко в стрингах как Ещенко, никто не выставляет хотя бы..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11