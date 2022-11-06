Песьякова пожаловалась, что муж не хочет сняться с ней в эротическом видео

Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова выразила желание сняться с мужем в эротической фотосессии. В социальной сети она привела примеры видео, которые хотела бы сделать.

Однако Песьякова пожаловалась, что муж сниматься в эротическом видео не хочет.

«Интересно, когда я рожу мужу третьего ребенка, он согласится со мной такое видео снять? Или как всегда скажет: «Не со мной». А он, противный, знает, что не с ним я не смогу», – написала Песьякова.

Летом эротическую фотосессию сделал Дмитрий Тарасов с супругой.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных