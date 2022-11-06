Дюков звонил Слуцкому после судейских ошибок против «Рубина» в этом сезоне

Президент РФС Александр Дюков в этом сезоне созванивался с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Они обсуждали судейские ошибки против казанцев.

«Кстати, по моей инфе, после домашних матчей «Рубина» с «КАМАЗом» и «Аланией», где, как считают хозяева, было много судейских ошибок, главному тренеру казанцев Слуцкому звонил президент РФС Дюков со словами поддержки и признанием, что косяки имели место», – написал источник.

«Рубин» играет в Первой лиге впервые с 2002 года.

Казанцы идут в Первой лиге 5-ми.

Слуцкий тренирует «Рубин» 3 года.

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