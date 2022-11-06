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    Личка: «Отпустим Сычевого в «Спартак» или другой топ-клуб РПЛ»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка готов к уходу форвард Владимира Сычевого.

    «Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа — воспитывать футболиста, развивать его. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно.

    Если «Спартак» реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу!» – сказал Личка.

    • Сычевой вскоре планирует сменить фамилию на Писарский.
    • У форварда 11 мячей в сезоне РПЛ.
    • 26-летний Сычевой стоит 500 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66341

      portero 27 минут назад

      Зенит на Касьеру поменяет....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5811

      rash1959 39 минут назад

      Кто ты такой, личик? Отпущу-не отпущу, синит предложит 50 тыс руплей и .... усё, гони гусей. От таких предложений не отказываются, бери а то хуже будет.

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