Личка: «Отпустим Сычевого в «Спартак» или другой топ-клуб РПЛ»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка готов к уходу форвард Владимира Сычевого.

«Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, – это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа – воспитывать футболиста, развивать его. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно.

Если «Спартак» реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу!» – сказал Личка.

Сычевой вскоре планирует сменить фамилию на Писарский.

У форварда 11 мячей в сезоне РПЛ.

26-летний Сычевой стоит 500 тысяч евро.

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