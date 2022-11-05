Определен лучший игрок Примеры в октябре

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом в чемпионате Испании по итогам октября.
Для 34-летнего поляка это первая такая награда в карьере.
В голосовании он опередил Антуана Гризманна («Атлетико»), Федерико Вальверде («Реал»), Хоселу («Эспаньол»), Иси Палазона («Райо Вальекано»), Брайса Мендеса («Реал Сосьедад») и Серхио Леона («Вальядолид»).
- В октябре Левандовски забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 6 матчах Примеры.
- «Барса» в этих играх одержала 5 побед и потерпела поражение от «Реала».
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Источник: сайт Ла Лиги