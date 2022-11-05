Определен лучший игрок Примеры в октябре

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом в чемпионате Испании по итогам октября.

Для 34-летнего поляка это первая такая награда в карьере.

В голосовании он опередил Антуана Гризманна («Атлетико»), Федерико Вальверде («Реал»), Хоселу («Эспаньол»), Иси Палазона («Райо Вальекано»), Брайса Мендеса («Реал Сосьедад») и Серхио Леона («Вальядолид»).

В октябре Левандовски забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 6 матчах Примеры.

«Барса» в этих играх одержала 5 побед и потерпела поражение от «Реала».

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных