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    Определен лучший игрок Примеры в октябре

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом в чемпионате Испании по итогам октября.

    Для 34-летнего поляка это первая такая награда в карьере.

    В голосовании он опередил Антуана Гризманна («Атлетико»), Федерико Вальверде («Реал»), Хоселу («Эспаньол»), Иси Палазона («Райо Вальекано»), Брайса Мендеса («Реал Сосьедад») и Серхио Леона («Вальядолид»).

    • В октябре Левандовски забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 6 матчах Примеры.
    • «Барса» в этих играх одержала 5 побед и потерпела поражение от «Реала».

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    Источник: сайт Ла Лиги

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