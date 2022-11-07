Где смотреть «Райо Вальекано» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 7 ноября

«Райо Вальекано» и «Реал» сыграют в 13-м туре Примеры.
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- Игра состоится в воскресенье, 7 ноября.
- Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас».
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Райо Вальекано – Реал
- Игру в прямом эфире будет показывать Okko Спорт.
Ставки на матч Райо Вальекано – Реал
- Победа Райо Вальекано – 5.50
- Ничья – 4.0
- Победа Реала – 1.65
Источник: «Бомбардир»