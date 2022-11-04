Хави: «Пике входит в число лучших центральных защитников в истории футбола»

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался о защитнике Жераре Пике, который решил закончить карьеру в 35 лет.

«Пике входит в число лучших центральных защитников в истории футбола.

Беккенбауэр, Барези, Терри, Фердинанд... Пике тоже в этом списке», – сказал Хави.

Пике – воспитанник «Барсы».

В течение карьеры он выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

В субботу испанец проведет прощальный матч против «Альмерии», начало – в 23:00 мск.

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