Хави: «Пике входит в число лучших центральных защитников в истории футбола»

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался о защитнике Жераре Пике, который решил закончить карьеру в 35 лет.
«Пике входит в число лучших центральных защитников в истории футбола.
Беккенбауэр, Барези, Терри, Фердинанд... Пике тоже в этом списке», – сказал Хави.
- Пике – воспитанник «Барсы».
- В течение карьеры он выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.
- В субботу испанец проведет прощальный матч против «Альмерии», начало – в 23:00 мск.
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Источник: Marca