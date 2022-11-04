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    Хави: «Пике входит в число лучших центральных защитников в истории футбола»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался о защитнике Жераре Пике, который решил закончить карьеру в 35 лет.

    «Пике входит в число лучших центральных защитников в истории футбола.

    Беккенбауэр, Барези, Терри, Фердинанд... Пике тоже в этом списке», – сказал Хави.

    • Пике – воспитанник «Барсы».
    • В течение карьеры он выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.
    • В субботу испанец проведет прощальный матч против «Альмерии», начало – в 23:00 мск.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11836

      Алексей З 1 час назад

      При желании можно и так заявить.
      Наверно в 50 лучших ЦЗ за всю историю может и войдёт. На любителя.
      Где вы были до 2010 года ?

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