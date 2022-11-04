Гвардиола отреагировал на решение Пике закончить карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении карьеры в 35 лет.

«Я удивлен. Пике – большая личность. Он построил невероятную карьеру в «Барсе». Желаю ему и его семье всего наилучшего.

Жерар – это игрок для топ-матчей, который никогда не вел себя плохо и выступал на высочайшем уровне. Всем топ-клубам нужны такие игроки. Он взял все титулы с «Барселоной» и сборной Испании.

Время пришло, но его будущее будет ярким. Пике – умный парень. Мы провели невероятные четыре года вместе. Было честью поработать с ним», – заявил Гвардиола.

35-летний Пике – воспитанник «Барсы».

Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

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