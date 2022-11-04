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    Зобнин оценил прогресс «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о выступлении команды в сезоне-2022/23.

    «Сейчас мы идем на втором месте, я считаю, это неплохо. Пока что неплохо. В том составе, что у нас есть, в тех возможностях и во всем, что нас окружает.

    Ведь если взять прошлый сезон, мы взяли Кубок России, но шли на десятом месте. Никого это не устраивало, и мы должны были что‑то с этим делать.

    Мы растем как команда, у нас молодые ребята. Может, где‑то нестабильные, потому что молодые, но мы проводим достаточно хороший сезон.

    Даже с учетом того, что лига у нас стала слабее откровенно, на нашем классе невозможно обыгрывать вполноги условные «Торпедо» или «Химки», – заявил Зобнин.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 2-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1314

      Узб@гоеный 59 минут назад

      Никуда от Спартака 10 место не уйдёт. Ещё только прошли экватор. Гыгыгы

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