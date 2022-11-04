Зобнин оценил прогресс «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о выступлении команды в сезоне-2022/23.

«Сейчас мы идем на втором месте, я считаю, это неплохо. Пока что неплохо. В том составе, что у нас есть, в тех возможностях и во всем, что нас окружает.

Ведь если взять прошлый сезон, мы взяли Кубок России, но шли на десятом месте. Никого это не устраивало, и мы должны были что‑то с этим делать.

Мы растем как команда, у нас молодые ребята. Может, где‑то нестабильные, потому что молодые, но мы проводим достаточно хороший сезон.

Даже с учетом того, что лига у нас стала слабее откровенно, на нашем классе невозможно обыгрывать вполноги условные «Торпедо» или «Химки», – заявил Зобнин.

«Спартак» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.

Команда занимает 2-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.

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