Фернандеш назвал цель «МЮ» в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Реал Сосьедадом» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Нашей целью на сегодня была победа с разницей в два мяча. Мы перепробовали все, в конце мы еще немного рискнули, чтобы попытаться забить второй гол. Мы выиграли игру у отличного соперника — этого было недостаточно, чтобы выиграть группу, но это победа.

Мы хотим выиграть турнир, поэтому рано или поздно нам придется играть с большими командами», — цитирует Фернандеша BT Sport.

«МЮ» вышел из группы со второго места.

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