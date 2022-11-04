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    Фернандеш назвал цель «МЮ» в Лиге Европы

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Реал Сосьедадом» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Нашей целью на сегодня была победа с разницей в два мяча. Мы перепробовали все, в конце мы еще немного рискнули, чтобы попытаться забить второй гол. Мы выиграли игру у отличного соперника — этого было недостаточно, чтобы выиграть группу, но это победа.

    Мы хотим выиграть турнир, поэтому рано или поздно нам придется играть с большими командами», — цитирует Фернандеша BT Sport.

    • «МЮ» вышел из группы со второго места.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +667

      111ax 11 минут назад

      а игры осмысленной как не было так и нет, как у ЦСКА при Гончаренко

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