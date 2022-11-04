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    Полицейские нашли украденную машину Хвичи. Ее угнали, пока футболист спал

    Полицейские нашли и вернули украденный автомобиль полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    Спустя сутки после угода автомобиль Mini Countryman был найден в пригороде Неаполя.

    По информации ITASportPress, злоумышленники похитили ключи от машины футболиста, пока тот спал.

    • «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
    • Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • В этом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

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    Источник: ITASportPress

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5233

      Enter2006 44 минуты назад

      Mini Countryman для человека с ростом более 180см? Мдя..
      Купил бы нашу "оку" тогда. )

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      Рейтинг: +6015

      Давид59 2 часа назад

      Заголовок бы как-нибудь поудачней сделали, что-ли. "Пока грузин спал"

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