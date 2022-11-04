Полицейские нашли украденную машину Хвичи. Ее угнали, пока футболист спал

Полицейские нашли и вернули украденный автомобиль полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Спустя сутки после угода автомобиль Mini Countryman был найден в пригороде Неаполя.

По информации ITASportPress, злоумышленники похитили ключи от машины футболиста, пока тот спал.

«Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.

Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

В этом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

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