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    У Хвичи угнали машину в Неаполе

    Неизвестные угнали машину полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в Неаполе в четверг, 3 ноября.

    Автомобиль Mini Countryman стоял рядом с домом футболиста. Сам игрок не пострадал.

    По информации Corriere dello Sport, 21-летний грузин обратился в полицию перед тренировкой неаполитанского клуба.

    • «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
    • Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • В этом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +754

      ScarlettOgusania 8 минут назад

      Коза Ностра из Неаполя угнала Mini Cuper на сувениры)

      0
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      Рейтинг: +10

      sеrjpoker 13 минут назад

      Если делаете cтавки bet-gp.ru

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      Рейтинг: +23443

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      На сувениры, пока не свалил в Реал.)

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      Рейтинг: +66315

      portero 1 час назад

      В Мадрид перегнали!
      Хвича же туда хочет, вот фанаты Неаполя и помогают....

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