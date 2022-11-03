У Хвичи угнали машину в Неаполе

Неизвестные угнали машину полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в Неаполе в четверг, 3 ноября.

Автомобиль Mini Countryman стоял рядом с домом футболиста. Сам игрок не пострадал.

По информации Corriere dello Sport, 21-летний грузин обратился в полицию перед тренировкой неаполитанского клуба.

«Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.

Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

В этом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию