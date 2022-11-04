Пике завершил карьеру, состав сборной России, дисквалификация Гогниева и другие новости

Сычевой – лучший игрок РПЛ в октябре

Юран: «До Нового года у меня будет клуб из РПЛ»

Гаранин покинул «Сочи». Точилин будет руководить командой до зимней паузы («РБ Спорт»)

КДК дисквалифицировал Гогниева на 3 матча и оштрафовал на 200 тысяч рублей

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи. Вызов получили футболисты 13 клубов РПЛ

Пике объявил о завершении карьеры в 35 лет

Зидан сменит Дешама в сборной Франции после ЧМ-2022 (Серхио Валентин)

Холанд стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Он опередил Мбаппе

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