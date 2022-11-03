Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран: «До Нового года у меня будет клуб из РПЛ»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран анонсировал возвращение к работе в ближайшие два месяца.

    «Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ», – сказал Юран.

    • Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 15 матчей подряд.
    • Сообщалось, что тренер может вернуться в подмосковный клуб, либо возглавить «Сочи» или «Пари НН».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Юран может возглавить «Сочи» вместо Гаранина 8
    Юран назвал клуб РПЛ, который в первом круге его удивил 1
    Юран назвал лучшего игрока первого круга РПЛ
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1301

      Узб@гоеный 51 минуту назад

      Юран: До Нового года у меня будет двухэтажный автобус без тормозов. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      Красногвардейчик 1 час назад

      Неужели Химки?)) Перестану уважать тогда

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11