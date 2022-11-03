Юран: «До Нового года у меня будет клуб из РПЛ»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран анонсировал возвращение к работе в ближайшие два месяца.

«Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ», – сказал Юран.

Юрана уволили из «Химок» 10 августа.

После его ухода команда не побеждает 15 матчей подряд.

Сообщалось, что тренер может вернуться в подмосковный клуб, либо возглавить «Сочи» или «Пари НН».

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