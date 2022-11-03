Холанд стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Он опередил Мбаппе

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в АПЛ.
Самым дорогим футболистом мира стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Теперь норвежец оценивается в 170 миллионов евро (ранее – 150 млн).
По этому показателю он обошел форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (160 миллионов евро).
Топ-5 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt:
- Эрлинг Холанд – 170 млн евро;
- Килиан Мбаппе – 160 млн евро;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 120 млн евро;
- Фил Фоден («Манчестер Сити») – 110 млн евро;
- Педри («Барселона») / Джуд Беллингем («Боруссия» Д) / Букайо Сака («Арсенал») / Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 90 млн евро.
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Источник: Transfermarkt