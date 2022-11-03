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    Холанд стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Он опередил Мбаппе

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в АПЛ.

    Самым дорогим футболистом мира стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

    Теперь норвежец оценивается в 170 миллионов евро (ранее – 150 млн).

    По этому показателю он обошел форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (160 миллионов евро).

    Топ-5 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt:

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    Источник: Transfermarkt

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