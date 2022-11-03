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    «Особо не понял, что произошло». 18-летний Мелехин – о включении в расширенный состав сборной

    Защитник «Ростова» Виктор Мелехин отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

    «Пока что я только попал в расширенный список. Конечно, рад, но еще особо не понял, что произошло.

    Только мама набрала. С ней поговорил, но до конца не осознал.

    Все равно это добавляет мотивации показывать себя в оставшихся двух матчах в чемпионате России лучше», – сказал 18-летний футболист.

    • 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.
    • Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23445

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Дядя Валера тебе всё объяснит, не волнуйся, поезжай к маме, поешь пирожков.

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