«Особо не понял, что произошло». 18-летний Мелехин – о включении в расширенный состав сборной

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
«Пока что я только попал в расширенный список. Конечно, рад, но еще особо не понял, что произошло.
Только мама набрала. С ней поговорил, но до конца не осознал.
Все равно это добавляет мотивации показывать себя в оставшихся двух матчах в чемпионате России лучше», – сказал 18-летний футболист.
- 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.
- Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.
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Источник: «РБ Спорт»