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  • «Особо не понял, что произошло». 18-летний Мелехин – о включении в расширенный состав сборной

«Особо не понял, что произошло». 18-летний Мелехин – о включении в расширенный состав сборной

3 ноября 2022, 22:24
2

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Пока что я только попал в расширенный список. Конечно, рад, но еще особо не понял, что произошло.

Только мама набрала. С ней поговорил, но до конца не осознал.

Все равно это добавляет мотивации показывать себя в оставшихся двух матчах в чемпионате России лучше», – сказал 18-летний футболист.

  • 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.
  • Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Мелехин Виктор
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1667503706
Дядя Валера тебе всё объяснит, не волнуйся, поезжай к маме, поешь пирожков.
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BRO_football
1667508338
Да тут нечего не надо понимать. Берут всех подряд, просто потому что у Валеры свои тараканы в голове. Что толку от того, что сейчас приглашают молодёжь в сборную? Это надо было делать гораздо раньше, когда сборная России участвовала в международных турнирах с сильными соперниками.
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