Семин: «Есть только 5-6 команд, где Акинфеев не смог бы играть»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уровне вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев – лучший вратарь в РПЛ, равных ему нет на сегодняшний момент.

Смог бы он играть в Европе? Есть только пять-шесть команд, где он не смог бы играть, а во всех остальных выступал бы на высоком уровне.

Он отлично проявил себя на ЧМ-2018, а также в еврокубках.

Сафонову еще нужно очень много времени, чтобы стать преемником Игоря. Матвею не хватает стабильности», – считает Семин.