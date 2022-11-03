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    Семин: «Есть только 5-6 команд, где Акинфеев не смог бы играть»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уровне вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Акинфеев – лучший вратарь в РПЛ, равных ему нет на сегодняшний момент.

    Смог бы он играть в Европе? Есть только пять-шесть команд, где он не смог бы играть, а во всех остальных выступал бы на высоком уровне.

    Он отлично проявил себя на ЧМ-2018, а также в еврокубках.

    Сафонову еще нужно очень много времени, чтобы стать преемником Игоря. Матвею не хватает стабильности», – считает Семин.

    • 36-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 16 голов в 16 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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