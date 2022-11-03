Семин: «Есть только 5-6 команд, где Акинфеев не смог бы играть»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уровне вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Акинфеев – лучший вратарь в РПЛ, равных ему нет на сегодняшний момент.
Смог бы он играть в Европе? Есть только пять-шесть команд, где он не смог бы играть, а во всех остальных выступал бы на высоком уровне.
Он отлично проявил себя на ЧМ-2018, а также в еврокубках.
Сафонову еще нужно очень много времени, чтобы стать преемником Игоря. Матвею не хватает стабильности», – считает Семин.
- 36-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- В этом сезоне голкипер пропустил 16 голов в 16 матчах.
Источник: «РБ Спорт»