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    Ваноли: «Абаскалю повезло принять такую организованную команду, как «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поговорил о своем преемнике Гильермо Абаскале. Он в команде с лета.

    «Думаю, Гильермо хороший тренер. Когда я был в Италии, видел, как Абаскаль работал в «Асколи». Понятно, что у каждого тренера – свой стиль, и естественно, что его «Спартак» играет иначе, чем мой. Но все же думаю, что ему повезло принять такую хорошо организованную на тот момент команду, в которой можно применять все свои задумки», – сказал Ваноли.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • С Ваноли «Спартак» брал Кубок России.
    • Сейчас Ваноли без работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2022 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23437

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Несерьёзное рассуждение, обида вылезает наружу. Любой ТОП-клуб должен быть организованной командой. Редко бывают исключения, типа Локо сегодня.

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