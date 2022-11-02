Ваноли: «Абаскалю повезло принять такую организованную команду, как «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поговорил о своем преемнике Гильермо Абаскале. Он в команде с лета.

«Думаю, Гильермо хороший тренер. Когда я был в Италии, видел, как Абаскаль работал в «Асколи». Понятно, что у каждого тренера – свой стиль, и естественно, что его «Спартак» играет иначе, чем мой. Но все же думаю, что ему повезло принять такую хорошо организованную на тот момент команду, в которой можно применять все свои задумки», – сказал Ваноли.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

С Ваноли «Спартак» брал Кубок России.

Сейчас Ваноли без работы.

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