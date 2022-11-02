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    Защитник «Сочи» Маргасов прокомментировал новость об увольнении Гаранина

    Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов прокомментировал информацию об увольнении Вадима Гаранина из клуба.

    – Мне ничего не известно.

    – Сегодня была тренировка? Проводил ли ее Вадим Гаранин?

    – Нет, вечером будет тренировка.

    – Не было вчера какого-то собрания с участием тренерского штаба по поводу неудачного выступления?

    – Ничего не было.

    – Когда игроки последний раз общались с Гараниным?

    – У нас была тренировка после игры [30 октября]

    – После этого все было нормально?

    – Да.

    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 15 туров.
    • Гаранин летом сменил Владимира Федотова, ушедшего в ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      eugen-han 14 минут назад

      Проект- Сочи подходит к логическому завершению, так как это даже не ,,Краснодар", у которого есть Галицкий

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