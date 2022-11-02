Защитник «Сочи» Маргасов прокомментировал новость об увольнении Гаранина

Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов прокомментировал информацию об увольнении Вадима Гаранина из клуба.

– Мне ничего не известно.

– Сегодня была тренировка? Проводил ли ее Вадим Гаранин?

– Нет, вечером будет тренировка.

– Не было вчера какого-то собрания с участием тренерского штаба по поводу неудачного выступления?

– Ничего не было.

– Когда игроки последний раз общались с Гараниным?

– У нас была тренировка после игры [30 октября]

– После этого все было нормально?

– Да.

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 15 туров.

Гаранин летом сменил Владимира Федотова, ушедшего в ЦСКА.

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