Защитник «Сочи» Маргасов прокомментировал новость об увольнении Гаранина

Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов прокомментировал информацию об увольнении Вадима Гаранина из клуба.
– Мне ничего не известно.
– Сегодня была тренировка? Проводил ли ее Вадим Гаранин?
– Нет, вечером будет тренировка.
– Не было вчера какого-то собрания с участием тренерского штаба по поводу неудачного выступления?
– Ничего не было.
– Когда игроки последний раз общались с Гараниным?
– У нас была тренировка после игры [30 октября]
– После этого все было нормально?
– Да.
- «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 15 туров.
- Гаранин летом сменил Владимира Федотова, ушедшего в ЦСКА.
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Источник: «РБ Спорт»