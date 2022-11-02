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  • Ваноли рассказал о своей реакции после отстранения «Спартака» из еврокубков

Ваноли рассказал о своей реакции после отстранения «Спартака» из еврокубков

2 ноября 2022, 12:39

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал решение УЕФА отстранить московский клуб из Лиги Европы.

«Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала турнира с «РБ Лейпциг», который возглавлял Доменико Тедеско.

– Насколько большим было разочарование, когда российские клубы отстранены от еврокубков и «Спартак» лишили возможности сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом»?

– Отстранять «Спартак» было неправильным решением. Когда дело касается спорта, в него не должна вмешиваться политика. Считаю, это было ошибкой. Все команды, которые были в плей-офф, только потеряли от этого. И это была еще одна проблема, которую мне нужно было решать...

Я приехал в «Спартак» в невероятный момент. За полгода прошло много всего. И я очень горд за то, что получилось сделать. Мы буквально взобрались на гору, минуя все проблемы, как, например, дисквалификацию из плей-офф Лиги Европы. Другой проблемой было введение Fan ID. На нас не ходили наши самые крутые болельщики! Наконец, еще одной сложностью стала потеря такого важного игрока, как Айртон. Но судьба вернула мне и нам всем долги победой в Кубке России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
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