Юран назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает форварда ЦСКА Федора Чалова лучшим игроком РПЛ в первом круге.
«Так сходу сложно сказать, кто лучший в первом круге. Наверное, Федор Чалов. Он выделяется на фоне остальных. Чалов вытаскивает матчи для ЦСКА, здорово играет впереди. Главное, что он забивает голы и приносит очки команде. В общем, он тащит команду. Это нужно отмечать», – сказал Юран.
- В этом сезоне РПЛ Федор Чалов забил 10 мячей в 15 матчах.
- В 1-м полугодии Чалов был в аренде в «Базеле».
- ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
Источник: «РБ Спорт»