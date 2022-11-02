Юран назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает форварда ЦСКА Федора Чалова лучшим игроком РПЛ в первом круге.

«Так сходу сложно сказать, кто лучший в первом круге. Наверное, Федор Чалов. Он выделяется на фоне остальных. Чалов вытаскивает матчи для ЦСКА, здорово играет впереди. Главное, что он забивает голы и приносит очки команде. В общем, он тащит команду. Это нужно отмечать», – сказал Юран.