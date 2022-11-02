Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает форварда ЦСКА Федора Чалова лучшим игроком РПЛ в первом круге.

    «Так сходу сложно сказать, кто лучший в первом круге. Наверное, Федор Чалов. Он выделяется на фоне остальных. Чалов вытаскивает матчи для ЦСКА, здорово играет впереди. Главное, что он забивает голы и приносит очки команде. В общем, он тащит команду. Это нужно отмечать», – сказал Юран.

    • В этом сезоне РПЛ Федор Чалов забил 10 мячей в 15 матчах.
    • В 1-м полугодии Чалов был в аренде в «Базеле».
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

    Новости по теме
    Юран назвал клуб РПЛ, который в первом круге его удивил 1
    Юран назвал главное разочарование первого круга РПЛ 7
    Юран назвал 2 лучших игроков 1-го круга РПЛ 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11