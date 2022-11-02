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    Черчесов: «Лучшие матчи Дзюбы еще впереди»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре форварда «Демирспора» Артема Дзюбы.

    — Всего месяц назад вы говорили, что у Дзюбы хорошие шансы заиграть в Турции, но с тех пор форвард даже перестал попадать в заявку «Аданы Демирспор» на игры...

    — Я и сейчас могу сказать, что шансы хорошие. Проблема же, на мой взгляд, в том, что Артем появился в составе в самом конце трансферной кампании, когда состав, связи и тактика уже были наиграны.

    Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать — если ситуация не складывается в его пользу. Но убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента этим летом.
    • Сообщалось, что он может покинуть клуб зимой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12098

      ВетеR 1 час назад

      лучшие матчи дэюбы во дворе ))

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