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Черчесов: «Лучшие матчи Дзюбы еще впереди»

2 ноября 2022, 00:08
6

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре форварда «Демирспора» Артема Дзюбы.

— Всего месяц назад вы говорили, что у Дзюбы хорошие шансы заиграть в Турции, но с тех пор форвард даже перестал попадать в заявку «Аданы Демирспор» на игры...

— Я и сейчас могу сказать, что шансы хорошие. Проблема же, на мой взгляд, в том, что Артем появился в составе в самом конце трансферной кампании, когда состав, связи и тактика уже были наиграны.

Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать — если ситуация не складывается в его пользу. Но убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди.

  • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента этим летом.
  • Сообщалось, что он может покинуть клуб зимой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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ВетеR
1667337956
лучшие матчи дэюбы во дворе ))
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Дядя Серёжа
1667358726
Пусть на телефон снимет
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zigbert
1667373600
Если игрок действительно классный то ему найдется место в команде. А Дзюба даже в заявку не попадает. Тут Черчесов неправ.
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