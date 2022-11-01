Фомин прокомментировал летний уход легионеров из «Динамо»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин рассказал о своем отношении к тому, что ряд иностранцев покинули клуб прошедшим летом.
– Когда легионеры покидали «Динамо», у вас появились к ним вопросы?
– Глобально – нет. Все было ожидаемо, каждый принимал решение, исходя из своих представлений, что лучше для себя и карьеры.
А потом, кто скандально покидал клуб? Только Варела, который неожиданно пропустил матч. Но и он потом приехал, объяснил нам свою позицию. Мы ее приняли.
Чтобы я был в нем разочарован – такого нет.
Летом из «Динамо» ушли шесть футболистов-легионеров и тренерский штаб немца Сандро Шварца.
- Себастьян Шиманьски;
- Никола Моро;
- Клинтон Н'Жи;
- Фабиан Бальбуэна;
- Иван Ордец;
- Гильермо Варела.
Источник: «Комсомольская правда»