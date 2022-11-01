Фомин прокомментировал летний уход легионеров из «Динамо»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин рассказал о своем отношении к тому, что ряд иностранцев покинули клуб прошедшим летом.

– Когда легионеры покидали «Динамо», у вас появились к ним вопросы?

– Глобально – нет. Все было ожидаемо, каждый принимал решение, исходя из своих представлений, что лучше для себя и карьеры.

А потом, кто скандально покидал клуб? Только Варела, который неожиданно пропустил матч. Но и он потом приехал, объяснил нам свою позицию. Мы ее приняли.

Чтобы я был в нем разочарован – такого нет.

Летом из «Динамо» ушли шесть футболистов-легионеров и тренерский штаб немца Сандро Шварца.