Петржела оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Лидерство «Зенита»? Я говорил, что еще в самом начале было все предрешено. Нет шансов ни у какой команды. «Зенит» спокойно доиграет на первом месте.

Есть ли шанс у «Спартака» побороться за чемпионство? Думаю, у команды нет никаких шансов!» – заявил Петржела.