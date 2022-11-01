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    Петржела оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне.

    «Лидерство «Зенита»? Я говорил, что еще в самом начале было все предрешено. Нет шансов ни у какой команды. «Зенит» спокойно доиграет на первом месте.

    Есть ли шанс у «Спартака» побороться за чемпионство? Думаю, у команды нет никаких шансов!» – заявил Петржела.

    • «Зенит» завершил 1-й круг РПЛ без поражений.
    • Отрыв от «Спартака» – 7 очков.
    • Петербуржцы становились чемпионами 4 сезона подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +151

      Romeo 123 11 минут назад

      Шансы всегда есть , пусть они маленькие но есть, впереди 15 туров, да ещё и пауза

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      Рейтинг: +1104

      Красногвардейчик > Romeo 123 3 минуты назад

      Я тебя умаляю!!! Ни у кого нет шансов, составы не те, да и финансирование то же

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      Рейтинг: +87

      dragoff 21 минуту назад

      Сколько готов поставить пан на этот исход?)))) Или уже нечего ставить на пенсии? Все проиграл, даже собственный разум...

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      Рейтинг: +725

      FС Spаrtак 27 минут назад

      зачем вообще мнение этого мусора не понимаю

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      Рейтинг: +10730

      alp 1 час назад

      если только усилятся зимой... а усиливаться то и некем.. поэтому, вряд ли спартак сможет что то предложить в этом сезоне

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