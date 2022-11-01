Петржела оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне.
«Лидерство «Зенита»? Я говорил, что еще в самом начале было все предрешено. Нет шансов ни у какой команды. «Зенит» спокойно доиграет на первом месте.
Есть ли шанс у «Спартака» побороться за чемпионство? Думаю, у команды нет никаких шансов!» – заявил Петржела.
- «Зенит» завершил 1-й круг РПЛ без поражений.
- Отрыв от «Спартака» – 7 очков.
- Петербуржцы становились чемпионами 4 сезона подряд.
Источник: «Спорт-Экспресс»