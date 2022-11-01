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    Директор «Оренбурга»: «Никакой топ-клуб не будет бороться за Сычевого по итогам полугода»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего Владимира Сычевого.

    «Топовый клуб, который готов платить большие деньги, не смотрит полгода. Минимум два года, а в идеале и все три.

    Никакой топ-клуб не будет включаться в борьбу за Сычевого по итогам полугода. Никто к нам не обращался», — сказал Андреев.

    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Контракт форварда с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.
    • Ранее уроженец Крыма назвал 5 клубов РПЛ, в которые хотел бы перейти.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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