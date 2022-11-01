Директор «Оренбурга»: «Никакой топ-клуб не будет бороться за Сычевого по итогам полугода»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего Владимира Сычевого.

«Топовый клуб, который готов платить большие деньги, не смотрит полгода. Минимум два года, а в идеале и все три.

Никакой топ-клуб не будет включаться в борьбу за Сычевого по итогам полугода. Никто к нам не обращался», — сказал Андреев.