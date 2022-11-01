Тренер ЦСКА: «Медина и Карраскаль потеряли себя. Ждем большей отдачи»

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов высказался об игре Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля.

— Что происходило между Федотовым и Карраскалем? Тренер посоветовал Хорхе «засунуть недовольство в одно место» и указал на безалаберность и безволие.

— Ничего особенного не было — рядовые футбольные эпизоды. Просто на них все обращают внимание. А Карраскаль — один из лидеров команды. И мы только что говорили об эмоциях, без которых в футболе никак. Команда — большой организм, а люди — не роботы. И проявление эмоций — обычное явление.

— Медина и Карраскаль приехали другими из сборной? Почему они померкли после яркого лета?

— На сборах наш штаб обозначал требования, как команда будет играть. Все это приняли, Хесус и Хорхе в том числе. Их мощная игра на старте — итог той плодотворной работы.

Да, голы и передачи ушли. Немножко потеряли себя. Команда, тренеры им помогают. Они нам нужны, это сильные игроки. Хорхе на первом месте по дриблингу в лиге, по выигранным единоборствам в атаке. Ждем от них с Хесусом большей отдачи.

Делить ответственность не будем, все должны участвовать в атаке – но их специализация создавать и реализовывать моменты. В начале октября и Хорхе бил, и Хесус бил, а голов нет (Медина забил победный гол в дерби с ЦСКА после передачи Карраскаля – прим. «Бомбардира»).

Опять-таки, это все рабочие моменты и ситуации, через которые наш штаб проходил не раз. Не вижу здесь никаких критических проблем, думаю, все наладится, и скоро и Хесус, и Хорхе будут радовать нас результативными действиями.