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  • «Такое впечатление, будто попали в СССР». Агент Оздоева – о Турции

«Такое впечатление, будто попали в СССР». Агент Оздоева – о Турции

31 октября 2022, 23:32

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал о жизни игрока в Турции.

«В Турции дружелюбное отношение к россиянам. Турки – очень дружелюбные. Нет никакой агрессии.

Клуб выделяет определeнные деньги на аренду жилья, а футболист сам выбирает квартиру и еe местоположение, чтобы она находилась не очень далеко от тренировочной базы.

Семья Магомеда в Турции: ребeнок пошeл в русскую школу. Здорово, что тут очень много русскоязычных жителей – выходцев из Советского Союза.

Такое впечатление, будто попали в СССР. На каждом углу и в любой сфере деятельности встречаешь русскоязычного человека», – сказал агент.

  • Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
  • В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед
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