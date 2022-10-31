«Такое впечатление, будто попали в СССР». Агент Оздоева – о Турции

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал о жизни игрока в Турции.
«В Турции дружелюбное отношение к россиянам. Турки – очень дружелюбные. Нет никакой агрессии.
Клуб выделяет определeнные деньги на аренду жилья, а футболист сам выбирает квартиру и еe местоположение, чтобы она находилась не очень далеко от тренировочной базы.
Семья Магомеда в Турции: ребeнок пошeл в русскую школу. Здорово, что тут очень много русскоязычных жителей – выходцев из Советского Союза.
Такое впечатление, будто попали в СССР. На каждом углу и в любой сфере деятельности встречаешь русскоязычного человека», – сказал агент.
- Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
- В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 10 матчах.
Источник: «Чемпионат»