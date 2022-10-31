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    «Такое впечатление, будто попали в СССР». Агент Оздоева – о Турции

    Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал о жизни игрока в Турции.

    «В Турции дружелюбное отношение к россиянам. Турки – очень дружелюбные. Нет никакой агрессии.

    Клуб выделяет определeнные деньги на аренду жилья, а футболист сам выбирает квартиру и еe местоположение, чтобы она находилась не очень далеко от тренировочной базы.

    Семья Магомеда в Турции: ребeнок пошeл в русскую школу. Здорово, что тут очень много русскоязычных жителей – выходцев из Советского Союза.

    Такое впечатление, будто попали в СССР. На каждом углу и в любой сфере деятельности встречаешь русскоязычного человека», – сказал агент.

    • Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    31.10.2022 23:32
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