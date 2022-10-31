«Такое впечатление, будто попали в СССР». Агент Оздоева – о Турции

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал о жизни игрока в Турции.

«В Турции дружелюбное отношение к россиянам. Турки – очень дружелюбные. Нет никакой агрессии.

Клуб выделяет определeнные деньги на аренду жилья, а футболист сам выбирает квартиру и еe местоположение, чтобы она находилась не очень далеко от тренировочной базы.

Семья Магомеда в Турции: ребeнок пошeл в русскую школу. Здорово, что тут очень много русскоязычных жителей – выходцев из Советского Союза.

Такое впечатление, будто попали в СССР. На каждом углу и в любой сфере деятельности встречаешь русскоязычного человека», – сказал агент.