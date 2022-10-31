«Это ложь». Левандовски – о переходе в «Барселону» ради «Золотого мяча»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отрицает, что его трансфер в каталонский клуб связан с желанием повысить свои шансы на выигрыш «Золотого мяча».
«Я перешел сюда не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», как говорят некоторые. Это ложь.
Я не одержим получением наград. В жизни я добился всего, к чему стремился, и ношу это в своем сердце», – сказал 34-летний поляк.
- Левандовски перешел в «Барсу» из «Баварии» за 45 миллионов евро в середине июля.
- В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.
- Роберт занял 4-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2022. Годом ранее он стал 2-м.
Источник: AS