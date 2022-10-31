Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский игрок «Црвены Звезды» Голдин: «Иногда возникает мысль получить гражданство Сербии»

Российский игрок «Црвены Звезды» Голдин: «Иногда возникает мысль получить гражданство Сербии»

31 октября 2022, 20:24
1

Полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин рассказал, что санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола вынудили его задуматься о смене гражданства.

– Как отреагировал на отстранение «Спартака» от еврокубков?

– Не очень сильно расстроился, но было обидно. Хотелось посмотреть на москвичей в плей-офф, интересное противостояние могло получиться с «Лейпцигом». Да и круто, когда твоя команда играет в еврокубках.

В тот момент было больше обидно за сборную России, так как хоть какой-то шанс на попадание в Катар был. Было бы кого поддержать на чемпионате мира, помимо Сербии.

Но мне кажется, было очевидно, что УЕФА и ФИФА примут такие решения на фоне всеобщей повестки.

– Честно, задумался после этого о своей перспективе в сборной, в молодежке?

– Думаю, сейчас всем русским игрокам непонятно, когда нас вернут на международную арену. Сейчас только можно проводить товарищеские матчи с так называемыми дружественными странами. Это огромный минус для футболистов.

Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из-за сложностей с логистикой.

И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался, и сейчас задумываюсь.

Пока не доходит до каких-то действий на этот счет. Все зависит от развития ситуации.

– Как думаешь, когда завершится отстранение российского футбола?

– Изоляция от остального мира может быть надолго – лет на пять. Хотя хочется, чтобы все завершилось как можно скорее. Все зависит от того, когда закончатся известные геополитические события.

  • 18-летний Голдин – воспитанник «Спартака».
  • В систему «Црвены Звезды» он попал в 2015 году.
  • Хавбек провел 3 матча за сборную России U-16.

Еще по теме:
«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита» 3
Экс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб 2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА 5
Источник: «Матч ТВ»
Европа Црвена Звезда
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lilipyt
1667244177
В РФС быстрее натурализируют игроков, чем будут смотреть и отслеживать где же русские играют. Можно спокойно брать Сербское гражданство там хоть есть шанс сыграть за сборную. Но и там не так легко будет пробиться. Какой бы ни был тренер у руля сборной не станет смотреть и следить за футболистами не в топ 5 чемпионатах. Остальные для них низший эшелон. Только будут печалится от того, что из медийки взять ни кого нельзя, да и всё))
Ответить
Главные новости
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
2
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
7
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Все новости
Все новости
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
22:28
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
21:50
1
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
21:39
2
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
7
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
16
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
7
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
10
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
18:35
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
17:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+