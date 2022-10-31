Российский игрок «Црвены Звезды» Голдин: «Иногда возникает мысль получить гражданство Сербии»

Полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин рассказал, что санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола вынудили его задуматься о смене гражданства.

– Как отреагировал на отстранение «Спартака» от еврокубков?

– Не очень сильно расстроился, но было обидно. Хотелось посмотреть на москвичей в плей-офф, интересное противостояние могло получиться с «Лейпцигом». Да и круто, когда твоя команда играет в еврокубках.

В тот момент было больше обидно за сборную России, так как хоть какой-то шанс на попадание в Катар был. Было бы кого поддержать на чемпионате мира, помимо Сербии.

Но мне кажется, было очевидно, что УЕФА и ФИФА примут такие решения на фоне всеобщей повестки.

– Честно, задумался после этого о своей перспективе в сборной, в молодежке?

– Думаю, сейчас всем русским игрокам непонятно, когда нас вернут на международную арену. Сейчас только можно проводить товарищеские матчи с так называемыми дружественными странами. Это огромный минус для футболистов.

Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из-за сложностей с логистикой.

И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался, и сейчас задумываюсь.

Пока не доходит до каких-то действий на этот счет. Все зависит от развития ситуации.

– Как думаешь, когда завершится отстранение российского футбола?

– Изоляция от остального мира может быть надолго – лет на пять. Хотя хочется, чтобы все завершилось как можно скорее. Все зависит от того, когда закончатся известные геополитические события.