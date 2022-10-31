Российский игрок «Црвены Звезды» Голдин: «Иногда возникает мысль получить гражданство Сербии»

Полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин рассказал, что санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола вынудили его задуматься о смене гражданства.
– Как отреагировал на отстранение «Спартака» от еврокубков?
– Не очень сильно расстроился, но было обидно. Хотелось посмотреть на москвичей в плей-офф, интересное противостояние могло получиться с «Лейпцигом». Да и круто, когда твоя команда играет в еврокубках.
В тот момент было больше обидно за сборную России, так как хоть какой-то шанс на попадание в Катар был. Было бы кого поддержать на чемпионате мира, помимо Сербии.
Но мне кажется, было очевидно, что УЕФА и ФИФА примут такие решения на фоне всеобщей повестки.
– Честно, задумался после этого о своей перспективе в сборной, в молодежке?
– Думаю, сейчас всем русским игрокам непонятно, когда нас вернут на международную арену. Сейчас только можно проводить товарищеские матчи с так называемыми дружественными странами. Это огромный минус для футболистов.
Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из-за сложностей с логистикой.
И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался, и сейчас задумываюсь.
Пока не доходит до каких-то действий на этот счет. Все зависит от развития ситуации.
– Как думаешь, когда завершится отстранение российского футбола?
– Изоляция от остального мира может быть надолго – лет на пять. Хотя хочется, чтобы все завершилось как можно скорее. Все зависит от того, когда закончатся известные геополитические события.
- 18-летний Голдин – воспитанник «Спартака».
- В систему «Црвены Звезды» он попал в 2015 году.
- Хавбек провел 3 матча за сборную России U-16.