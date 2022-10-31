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    Мостовой: «Если Зарема хочет узнать о футболе, то пусть читает в «Википедии» о Мостовом»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

    Ранее Зарема высказалась о Мостовом: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила».

    «Я понятия не имею, кто это в футбольном мире. Какое отношение она имеет к футболу? О еe высказываниях я узнаю только благодаря журналистам. А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…

    При чeм здесь вообще хомяки и футбол? Если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом. В людях я всегда ищу хорошее, а плохое они сами покажут», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17909

      житель СПб 8 минут назад

      Да, "кочерыжит" Александра не по-детски...

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      Рейтинг: +349

      Таврида 10 минут назад

      "если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом". Санек, ты уже в Вики 2 часа как п.е.д.е.р.а.с.т, бггг

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      Рейтинг: +187

      гууд 36 минут назад

      Санек, ты заремку не трож, она все таки как не как а полезная сосулька Спартака на минуточку...

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