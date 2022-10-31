Мостовой: «Если Зарема хочет узнать о футболе, то пусть читает в «Википедии» о Мостовом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Ранее Зарема высказалась о Мостовом: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила».

«Я понятия не имею, кто это в футбольном мире. Какое отношение она имеет к футболу? О еe высказываниях я узнаю только благодаря журналистам. А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…

При чeм здесь вообще хомяки и футбол? Если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом. В людях я всегда ищу хорошее, а плохое они сами покажут», – сказал Мостовой.