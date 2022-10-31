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  • Зарема ответила Мостовому: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила»

Зарема ответила Мостовому: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила»

31 октября 2022, 17:10
8

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на критику бывшего футболиста клуба Александра Мостового.

Ранее Мостовой высказался о результатах «Спартака»: «Просто сейчас стало меньше Заремы и ее комментариев, и атмосфера вокруг стала лучше. Пришли результаты».

«Как бы в перспективе игроков от Павла Андреева меньше не стало. Вот это будет по-настоящему ощутимо. Самые лучшие русские игроки оказались в «Спартаке», были заключены длинные 5-летние контракты и продлены с действующими игроками.

На подходе были еще несколько талантливых футболистов, за которых вскоре разгорится борьба, а кто побеждает в финансовых войнах, всем известно.

Нет Заремы — нет Луки (Каттани), а это специалист из «ПСЖ» (туда и вернулся на еще более важную должность), который в экстремальных условиях в кратчайшие сроки назначил тренера, идеально подходящего под ДНК «Спартака», собрал за 1,5 трансферных окна команду, которая идет на полных парусах, несмотря на потери ключевых игроков основного состава.

За два года: второе место (еврокубковая зона) и долгожданный кубок (в другой реальности это тоже выход в Лигу Европы). У какого клуба есть сопоставимые результаты («Зенит» априори за скобками)?

Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? Нет.

Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила», — заявила Салихова.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров.
  • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр Салихова Зарема
Комментарии (8)
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JTherry
1667226024
"Я бы Мостовому даже хомячков тренировать не доверила..." ...это беспредел для хомячков...)))
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rash1959
1667226244
Молодец, барышня, умыла моста.
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Persona_non_Grata
1667227202
"что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? " - стал твиздаболом и в каждой бочке затычкой !!! ((( Пришел на замену Червиченко !!!
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Иван Петров 1986
1667228274
Правильно сказала ! Балаболить на срач ТВ его удел - полегче.
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Bozigit
1667233588
Нашла коса на камень)))
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