Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зарема ответила Мостовому: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на критику бывшего футболиста клуба Александра Мостового.

    Ранее Мостовой высказался о результатах «Спартака»: «Просто сейчас стало меньше Заремы и ее комментариев, и атмосфера вокруг стала лучше. Пришли результаты».

    «Как бы в перспективе игроков от Павла Андреева меньше не стало. Вот это будет по-настоящему ощутимо. Самые лучшие русские игроки оказались в «Спартаке», были заключены длинные 5-летние контракты и продлены с действующими игроками.

    На подходе были еще несколько талантливых футболистов, за которых вскоре разгорится борьба, а кто побеждает в финансовых войнах, всем известно.

    Нет Заремы — нет Луки (Каттани), а это специалист из «ПСЖ» (туда и вернулся на еще более важную должность), который в экстремальных условиях в кратчайшие сроки назначил тренера, идеально подходящего под ДНК «Спартака», собрал за 1,5 трансферных окна команду, которая идет на полных парусах, несмотря на потери ключевых игроков основного состава.

    За два года: второе место (еврокубковая зона) и долгожданный кубок (в другой реальности это тоже выход в Лигу Европы). У какого клуба есть сопоставимые результаты («Зенит» априори за скобками)?

    Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? Нет.

    Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила», — заявила Салихова.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров.
    • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

    Новости по теме
    Мостовой: «Если Зарема хочет узнать о футболе, то пусть читает в «Википедии» о Мостовом» 2
    Джикия: «Соболев – лучший форвард России, хоть я и не должен говорить это на камеру» 2
    Маслов рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2019

      Bozigit 20 минут назад

      Нашла коса на камень)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11785

      Алексей З 1 час назад

      Ну зачем хомячков трогать, они с Канчельскисом тихо сами с собой шпилят, повышают квалификацию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3845

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Правильно сказала ! Балаболить на срач ТВ его удел - полегче.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19702

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      "что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? " - стал твиздаболом и в каждой бочке затычкой !!! ((( Пришел на замену Червиченко !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5804

      rash1959 2 часа назад

      Молодец, барышня, умыла моста.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26463

      JTherry 2 часа назад

      "Я бы Мостовому даже хомячков тренировать не доверила..."
      ...это беспредел для хомячков...)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ЭтожЯ 2 часа назад

      А Мостовой в тренеры набивался ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16176

      Fusballer > ЭтожЯ 1 час назад

      Было вот такое))

      https://sport--express-ru.turbopages.org/turbo/sport-express.ru/s/football/rfpl/news/aleksandr-mostovoy-zayavil-chto-gotov-stat-glavnym-trenerom-spartaka-1923227/

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7702

      nik55 > ЭтожЯ 1 час назад

      головка--- от культиватора

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ЭтожЯ > nik55 1 час назад

      Мостовой или ты ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11