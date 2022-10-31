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  • Мостовой объяснил второе место «Спартака» в РПЛ: «Стало меньше Заремы»

Мостовой объяснил второе место «Спартака» в РПЛ: «Стало меньше Заремы»

31 октября 2022, 15:31
6

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах клуба.

«Как оцениваю результаты «Спартака» в первой части сезона? Мой прогноз сбывается. Я же перед началом говорил, что «Спартак» должен быть в тройке.

Что касается игры, то любой результат сейчас будет восприниматься как победа, учитывая то, что в прошлом году команда заняла десятое место. Все же отталкиваются от этого, но забывают, что команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Сейчас идут нормально, они неплохо играют. Так и должно быть. Просто сейчас стало меньше Заремы и ее комментариев, и атмосфера вокруг стала лучше. Пришли результаты.

Отрыв от «Зенита»? Все возможно. С «Зенитом» можно играть. Такой отрыв вполне можно ликвидировать. «Спартак» показал, что играть с ними возможно», — сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров.
  • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр Салихова Зарема
Комментарии (6)
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Fusballer
1667219673
А при Тедеско её не было)))
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rash1959
1667219714
Ну дурааааак !!!
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Spartak №1
1667221846
Сашка может хватит ааа?? Ты уже от нечего делать начинаеш сплетничать о бабах. Спартак выиграл, на Абаскаля язык не повернулся. таких в народе называют пи.дюками
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моэм
1667221944
Наезжать на бабу - это не по мужски ... виноват был скорее Федун , как нефутбольный человек и аферисты окопавшиеся в руководстве Спартака и ездившие по ушам Федуну ..
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Беспонтий
1667222368
вот дивный сказ о том как вовремя пришедший транш на карту сбера меняет мнение царя
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seislime
1667222413
Pacпpодaжa. Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми.----- https://share.kz/gji
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