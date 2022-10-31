Мостовой объяснил второе место «Спартака» в РПЛ: «Стало меньше Заремы»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах клуба.

«Как оцениваю результаты «Спартака» в первой части сезона? Мой прогноз сбывается. Я же перед началом говорил, что «Спартак» должен быть в тройке.

Что касается игры, то любой результат сейчас будет восприниматься как победа, учитывая то, что в прошлом году команда заняла десятое место. Все же отталкиваются от этого, но забывают, что команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Сейчас идут нормально, они неплохо играют. Так и должно быть. Просто сейчас стало меньше Заремы и ее комментариев, и атмосфера вокруг стала лучше. Пришли результаты.

Отрыв от «Зенита»? Все возможно. С «Зенитом» можно играть. Такой отрыв вполне можно ликвидировать. «Спартак» показал, что играть с ними возможно», — сказал Мостовой.