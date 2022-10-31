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    Мостовой объяснил второе место «Спартака» в РПЛ: «Стало меньше Заремы»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах клуба.

    «Как оцениваю результаты «Спартака» в первой части сезона? Мой прогноз сбывается. Я же перед началом говорил, что «Спартак» должен быть в тройке.

    Что касается игры, то любой результат сейчас будет восприниматься как победа, учитывая то, что в прошлом году команда заняла десятое место. Все же отталкиваются от этого, но забывают, что команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

    Сейчас идут нормально, они неплохо играют. Так и должно быть. Просто сейчас стало меньше Заремы и ее комментариев, и атмосфера вокруг стала лучше. Пришли результаты.

    Отрыв от «Зенита»? Все возможно. С «Зенитом» можно играть. Такой отрыв вполне можно ликвидировать. «Спартак» показал, что играть с ними возможно», — сказал Мостовой.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров.
    • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6871

      Беспонтий 42 минуты назад

      вот дивный сказ
      о том как вовремя пришедший транш на карту сбера
      меняет мнение царя

      0
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      Рейтинг: +2096

      моэм 49 минут назад

      Наезжать на бабу - это не по мужски ... виноват был скорее Федун , как нефутбольный человек и аферисты окопавшиеся в руководстве Спартака и ездившие по ушам Федуну ..

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      Рейтинг: +871

      Spartak №1 51 минуту назад

      Сашка может хватит ааа?? Ты уже от нечего делать начинаеш сплетничать о бабах. Спартак выиграл, на Абаскаля язык не повернулся. таких в народе называют пи.дюками

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      Рейтинг: +5800

      rash1959 1 час назад

      Ну дурааааак !!!

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      Рейтинг: +16171

      Fusballer 1 час назад

      А при Тедеско её не было)))

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