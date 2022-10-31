«Думаю, сыграем двумя разными составами». Карпин – о ноябрьских матчах сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал широкую ротацию состава в ноябрьских товарищеских встречах.
– Когда ждать объявление состава?
– После тура на неделе. В расширенный список войдет 30 с чем-то имен.
– А в окончательный?
– Если будет две игры, то 25-26 человек.
– Нас как с Киргизией ждет неограниченное количество замен?
– Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами.
- Сборная России сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном.
- Матчи состоятся 17 и 20 ноября соответственно.
Источник: «Матч ТВ»