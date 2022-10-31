«Думаю, сыграем двумя разными составами». Карпин – о ноябрьских матчах сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал широкую ротацию состава в ноябрьских товарищеских встречах.

– Когда ждать объявление состава?

– После тура на неделе. В расширенный список войдет 30 с чем-то имен.

– А в окончательный?

– Если будет две игры, то 25-26 человек.

– Нас как с Киргизией ждет неограниченное количество замен?

– Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами.