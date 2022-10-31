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    «Думаю, сыграем двумя разными составами». Карпин – о ноябрьских матчах сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал широкую ротацию состава в ноябрьских товарищеских встречах.

    – Когда ждать объявление состава?

    – После тура на неделе. В расширенный список войдет 30 с чем-то имен.

    – А в окончательный?

    – Если будет две игры, то 25-26 человек.

    – Нас как с Киргизией ждет неограниченное количество замен?

    – Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами.

    • Сборная России сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном.
    • Матчи состоятся 17 и 20 ноября соответственно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17585

      Cleaner 1 час назад

      Валера, а что не ТРЕМЯ составами???

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