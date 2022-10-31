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    Лебеденко рассказал, каким будет «Торпедо» после зимней паузы

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко верит в преображение команды во второй части сезона.

    «Думаю, весной будет другое «Торпедо» – более сильное. Тренер говорил, что через шесть недель мы будем в других физических кондициях. Зимой это время будет.

    Мы будем по-другому двигаться и по-другому понимать новые требования, и будет усиление. Скорее всего, мы вылезем – я верю в это», – сказал Лебеденко.

    • «Торпедо» набрало 6 очков в 15 турах РПЛ.
    • Они одержали 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
    • Команда занимает последнее место в лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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