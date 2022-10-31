Лебеденко рассказал, каким будет «Торпедо» после зимней паузы

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко верит в преображение команды во второй части сезона.
«Думаю, весной будет другое «Торпедо» – более сильное. Тренер говорил, что через шесть недель мы будем в других физических кондициях. Зимой это время будет.
Мы будем по-другому двигаться и по-другому понимать новые требования, и будет усиление. Скорее всего, мы вылезем – я верю в это», – сказал Лебеденко.
- «Торпедо» набрало 6 очков в 15 турах РПЛ.
- Они одержали 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
- Команда занимает последнее место в лиге.
Источник: «РБ Спорт»