Лебеденко рассказал, каким будет «Торпедо» после зимней паузы

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко верит в преображение команды во второй части сезона.

«Думаю, весной будет другое «Торпедо» – более сильное. Тренер говорил, что через шесть недель мы будем в других физических кондициях. Зимой это время будет.

Мы будем по-другому двигаться и по-другому понимать новые требования, и будет усиление. Скорее всего, мы вылезем – я верю в это», – сказал Лебеденко.