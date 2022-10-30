Соболев рассказал, чем Абаскаль сплотил игроков «Спартака»

Вот по-этому Зиньковский не всегда в ритм игры попадает. Но я думаю, это вопрос времени, и скоро они все споются.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий после победы над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.
«Получаем огромное удовольствие от всего, что происходит.
Не знаю как, но Абаскаль всех сплотил. Может, на сборах тимбилдингами, мини‑играми, караоке. Чернов говорил в интервью, что он пел так, что аж потолок чуть не пробил, на стол залез. Пели все, но некоторые стеснялись. Зиньковский, например», – сказал Соболев.
- «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
- Отставание от «Зенита» – 7 очков.
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