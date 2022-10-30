Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Соболев рассказал, чем Абаскаль сплотил игроков «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий после победы над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

    «Получаем огромное удовольствие от всего, что происходит.

    Не знаю как, но Абаскаль всех сплотил. Может, на сборах тимбилдингами, мини‑играми, караоке. Чернов говорил в интервью, что он пел так, что аж потолок чуть не пробил, на стол залез. Пели все, но некоторые стеснялись. Зиньковский, например», – сказал Соболев.

    • «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

    10 выводов по итогам первого круга РПЛ: Зенит возьмет чемпионство с вероятностью 95%

    Новости по теме
    Федун выделил двух игроков «Спартака» в матче с «Торпедо»
    Соболев: «Во время матча с «Торпедо» подумал: «Блин, круто мы играем» 6
    «Есть ощущение, что праздника не будет». Соболев – о ЧМ-2022 16
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2022 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1691

      GermanVo 55 минут назад

      Вот по-этому Зиньковский не всегда в ритм игры попадает. Но я думаю, это вопрос времени, и скоро они все споются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13923

      playsh 1 час назад

      Давайте,мужики,сплачивайтесь покрепче - на радость всем нам!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11