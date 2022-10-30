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  • Абаскаль прокомментировал минимальную победу «Спартака» над «Торпедо»

Абаскаль прокомментировал минимальную победу «Спартака» над «Торпедо»

30 октября 2022, 19:06
12

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0). Единственный гол забил Квинси Промес.

«Этим прекрасен футбол, что неважно на каком месте находится команда. Мы контролировали игру с первой минуты. Так бывает, что мяч не идeт в ворота. Будем работать над контролем игры, реализацией моментов. У нас есть амбиции, и мы хотим прибавлять.

В футболе бывают ситуации как Давид и Голиаф, знаете такую историю? Понятно, если ты не реализуешь моменты, ситуация развивается именно таким образом. Но у «Торпедо» был всего один голевой момент. Легко говорить, что «Спартак» мог забивать больше. Если мы с вами выйдем и попробуем забить из таких же ситуаций, наверняка у нас не получится. Важен факт создания опасных моментов – это уже ценно. Нам нужно работать, сохраняя голову», – сказал Абаскаль.

  • «Спартак» не проигрывает 9 матчей подряд.
  • У «Торпедо» в сезоне РПЛ одна победа.
  • Команды встретились впервые с 2015 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Торпедо Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
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житель СПб
1667146219
Отсутствие самокритичности - это плохо. Во 2 тайме Спартак не контролировал игру, это громко сказано. И у Торпедо тоже были моменты. Конечно, Спартак был сильнее. Но надо строгости в игре добавлять. Много потерь.
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deinego77@yandex.ru
1667147911
С победой Спартак!!!!!!!!!!!
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a_who
1667149231
Торпедо полумертвое - жаль. Спартак с победой !
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alex1951
1667152311
Обидно другое. Когда русские пацаны будут доминировать в Спартаке....в полной степени....легионеры - это не Спартак - это скорая помощь .ИМХО
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mutabor0992
1667152398
Дгочили.Дгочили.Забили!Больше не дГочить!
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