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    Абаскаль прокомментировал минимальную победу «Спартака» над «Торпедо»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0). Единственный гол забил Квинси Промес.

    «Этим прекрасен футбол, что неважно на каком месте находится команда. Мы контролировали игру с первой минуты. Так бывает, что мяч не идeт в ворота. Будем работать над контролем игры, реализацией моментов. У нас есть амбиции, и мы хотим прибавлять.

    В футболе бывают ситуации как Давид и Голиаф, знаете такую историю? Понятно, если ты не реализуешь моменты, ситуация развивается именно таким образом. Но у «Торпедо» был всего один голевой момент. Легко говорить, что «Спартак» мог забивать больше. Если мы с вами выйдем и попробуем забить из таких же ситуаций, наверняка у нас не получится. Важен факт создания опасных моментов – это уже ценно. Нам нужно работать, сохраняя голову», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» не проигрывает 9 матчей подряд.
    • У «Торпедо» в сезоне РПЛ одна победа.
    • Команды встретились впервые с 2015 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4089

      mutabor0992 36 минут назад

      Дгочили.Дгочили.Забили!Больше не дГочить!

      0
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      Рейтинг: +11127

      alex1951 37 минут назад

      Обидно другое. Когда русские пацаны будут доминировать в Спартаке....в полной степени....легионеры - это не Спартак - это скорая помощь .ИМХО

      1
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      Рейтинг: +2655

      a_who 1 час назад

      Торпедо полумертвое - жаль. Спартак с победой !

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      Рейтинг: +3736

      minaev23 1 час назад

      С победой Спартак!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +17862

      житель СПб 2 часа назад

      Отсутствие самокритичности - это плохо. Во 2 тайме Спартак не контролировал игру, это громко сказано. И у Торпедо тоже были моменты. Конечно, Спартак был сильнее. Но надо строгости в игре добавлять. Много потерь.

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      Рейтинг: +33162

      oyabun > житель СПб 2 часа назад

      Максимум что было у Торпедо - это полумоменты. В остальном с вами согласен.

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