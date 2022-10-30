Маскот нидерландского «Алмере» в знак протеста на счет 0:2 приклеил себя к столу. В итоге его команда выиграла матч

Маскот нидерландского «Алмере» (второй по силе дивизион) обезьянка Алли была недовольна ходом матча 13-го тура против «Хераклеса». К перерыву «Алмере» уступал 0:2.
В знак протеста Алли приклеила себя к столу. Маскота пришлось уносить вместе со столом работникам стадиона.
Во втором тайме «Алмере» забил три гола и выиграл матч.
- «Алмере» идет в таблице на 7-м месте.
- Клуб основан в 2001 году и никогда не играл в Эредивизие.
- «Хераклес», который упустил победу со счета 2:0, лидирует в таблице.
Источник: Бомбардир.ру