Маскот нидерландского «Алмере» в знак протеста на счет 0:2 приклеил себя к столу. В итоге его команда выиграла матч

Маскот нидерландского «Алмере» (второй по силе дивизион) обезьянка Алли была недовольна ходом матча 13-го тура против «Хераклеса». К перерыву «Алмере» уступал 0:2.

В знак протеста Алли приклеила себя к столу. Маскота пришлось уносить вместе со столом работникам стадиона.

Во втором тайме «Алмере» забил три гола и выиграл матч.