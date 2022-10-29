В «Барселоне» недовольны Рафиньей и Депаем

Игра вингера «Барселоны» Рафиньи в последних матчах вызвала разочарование в клубе.

Бразилец потерял стабильное место в составе и практически не влияет на результаты команды.

В этом сезоне Рафинья забил один гол и сделал один ассист в 14 встречах, при этом в Лиге чемпионов у него нет результативных действий.

Также в «Барселоне» недовольны Мемфисом Депаем. Он слишком долго восстанавливается после мышечной травмы бедра. В клубе полагают, что голландец бережет себя в преддверии ЧМ-2022.