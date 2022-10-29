Педриньо: «Я перешел в «Локомотив» не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, недоволен количеством игровой практики.

– В «Локомотив» тебя приглашал Томас Цорн. Теперь его нет, и ты попал в запас. Совпадение?

– Я не верю в совпадения. Меня беспокоит эта ситуация. Я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!

Ты прав – именно Томас и его команда сыграли ключевую роль в моем трансфере. Цорн всегда поддерживал меня. Чувствовал доверие и от Циннбауэра.

Когда только приехал, сходу сыграл пять игр в стартовом составе. Но после ухода Томаса и Йозефа я перестал играть в старте – в последних трех матчах начинал игру на скамейке запасных.