Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Педриньо: «Я перешел в «Локомотив» не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!»

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, недоволен количеством игровой практики.

    – В «Локомотив» тебя приглашал Томас Цорн. Теперь его нет, и ты попал в запас. Совпадение?

    – Я не верю в совпадения. Меня беспокоит эта ситуация. Я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!

    Ты прав – именно Томас и его команда сыграли ключевую роль в моем трансфере. Цорн всегда поддерживал меня. Чувствовал доверие и от Циннбауэра.

    Когда только приехал, сходу сыграл пять игр в стартовом составе. Но после ухода Томаса и Йозефа я перестал играть в старте – в последних трех матчах начинал игру на скамейке запасных.

    • «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
    • Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

    Новости по теме
    Педриньо оценил турнирное положение «Локомотива» в РПЛ
    «Финансовая составляющая. Мне хотелось повысить уровень жизни». Педриньо – о причине перехода в «Локомотив» 2
    Педриньо не забил «Сочи» в пустые ворота с линии вратарской 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1227

      Hoahin 25 минут назад

      Сильный игрок, непонятно за что посадили на лавку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12094

      ВетеR 51 минуту назад

      меняй фамилию ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17573

      Cleaner 53 минуты назад

      Роналду перешел в МЮ тоже не для того, чтобы сидеть на лавке. Однако сидит, потому как проигрывает конкуренцию более сильным на данный момент игрокам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11