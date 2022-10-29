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  • Педриньо: «Я перешел в «Локомотив» не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!»

Педриньо: «Я перешел в «Локомотив» не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!»

29 октября 2022, 09:54
7

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, недоволен количеством игровой практики.

– В «Локомотив» тебя приглашал Томас Цорн. Теперь его нет, и ты попал в запас. Совпадение?

– Я не верю в совпадения. Меня беспокоит эта ситуация. Я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!

Ты прав – именно Томас и его команда сыграли ключевую роль в моем трансфере. Цорн всегда поддерживал меня. Чувствовал доверие и от Циннбауэра.

Когда только приехал, сходу сыграл пять игр в стартовом составе. Но после ухода Томаса и Йозефа я перестал играть в старте – в последних трех матчах начинал игру на скамейке запасных.

  • «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
  • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
  • Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Педро Габриэл
Комментарии (7)
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ВетеR
1667028203
меняй фамилию ))
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Hoahin
1667029781
Сильный игрок, непонятно за что посадили на лавку
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Красногвардейчик
1667032585
Ну ради того чтобы ты играл, Локомотив не будет терпеть у себя врагов немецких
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sined1951
1667032836
Игрок техничный, хорошая работа с мячом. Не выдерживает темп игры, слаб в силовых единоборствах, часто заигрывается и "тянет одеяло" на себя, да и удар не впечатляет.
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"supermax"
1667034937
редакторы прям козыряют погонялом чувака...а вот в комментариях писать нельзя
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Вомбат
1667037170
Хочешь играть, значит будешь. Причем следующий сезон в лучшей лиге мира.
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